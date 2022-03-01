Голова Сумської ОВА вимагає підтримки зброєю, інакше «танки Росії будуть у Києві»

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький просить підтримати Сумську область у боротьбі з російською армією.

«Я вимагаю підтримати ударами «Байрактарів», забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, «Джавеліни», «Енлоу», будь-які протитанкові реактивні системи», − наголосив він пізно ввечері 1 березня.

Своє звернення Живицький адресував керівництву Збройних сил України, міністру оборони України, голові Ради національної безпеки та оборони.

«Я звертаюсь до всіх, кому небайдуже майбутнє України, Європи, всього світу. На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні... Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні (...), якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша», − наголосив голова Сумської ОДА.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».