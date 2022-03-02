Білий дім: Байден і Зеленський обговорили обстріл військами РФ Бабиного Яру в Києві

Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час телефонної розмови 1 березня обговорили ескалацію нападів російських військ на об’єкти, якими користуються мирні жителі в Україні, повідомляє Білий дім.

Зокрема, йшлося про сьогоднішній обстріл телевежі в Києві, у ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Тут німці масово розстрілювали євреїв, ромів та українців під час Другої світової війни.

За повідомленням, президент Байден наголосив на продовженні допомоги США Україні, яка захищається від російського вторгнення.

«Лідери обговорили, як Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами працюють над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності, у тому числі шляхом запровадження санкцій, які вже впливають на російську економіку», – заявили в Білому домі.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом США Джо Байденом ввечері 1 березня.

«Щойно мав розмову із президентом США. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій і оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

Внаслідок обстрілу київської телевежі, за даними ДСНС, 5 людей загинули, ще 5 постраждали.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».