Блінкен поставив під питання членство Росії у Раді ООН із прав людини

Держсекретар США поставив під питання членство Росії у Раді ООН із прав людини після її масштабного вторгнення на територію України. Ентоні Блінкен у відеозверненні до Ради ООН назвав дії Москви на території сусідньої держави жахливим порушенням прав людини.

«Можна обґрунтовано запитати, чи слід дозволити державі-члену ООН, яка намагається захопити іншу державу-члена ООН, вчиняючи жахливі порушення прав людини та завдаючи масових гуманітарних страждань, залишатися в цій раді», – сказав Блінкен.

«Якщо президенту [Володимиру] Путіну вдасться досягти заявленої мети – повалення демократично обраного уряду України, криза з правами людини та гуманітарна криза тільки погіршаться», – додав він.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».