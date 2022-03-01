Лікарка центру дитячої кардіології і кардіохірургії загинула під обстрілом РФ на Київщині – Ляшко

Лікарка-анастезіолог науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Марина Калабіна загинула під обстрілом російських військ у Київській області, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині… Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Ввечері – чергова смерть лікаря», – написав міністр на своїй сторінці у фейсбуці.

Вдень міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звернувся до російських медиків з проханням вийти на площі міст та сказати правду своїм пацієнтам про напад Росії на Україну.

«В Україні йде війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента... Але навіть на шосту добу війни, ви, які давали клятву Гіппократа (...), просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи. Ви не зробили жодної дії, щоб засудити та зупинити війну в Україні», – наголосив він.

У протилежному випадку російську медики, за словами Ляшка, не зможуть більше дивитись своїм пацієнтам у очі.

Попри численні обстріли українських міст і загибель цивільних жителів, у Міністерстві оборони Росії заявляють, що не обстрілюють мирне населення.