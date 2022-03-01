МОЗ російським медикам: «Ви не зробили нічого, щоб зупинити війну»

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звернувся до російських медиків з проханням вийти на площі міст та сказати правду своїм пацієнтам про напад Росії на Україну.

«В Україні йде війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента... Але навіть на шосту добу війни, ви, які давали клятву Гіппократа (...), просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи. Ви не зробили жодної дії, щоб засудити та зупинити війну в Україні», – наголосив він.

У протилежному випадку російську медики, за словами Ляшка, не зможуть більше дивитись своїм пацієнтам у очі.

«Ви відчуєте те, що відчуваю сьогодні я, коли через дії окупантів, які прийшли з вашої країни, не можу доставити до міст, на шляхах і околицях яких відбуваються бойові дії, ліки, які повинні були б врятувати чиєсь життя... Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України», – зазначив міністр.

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я потребує допомоги іноземних фахівців і готове прийняти закордонних медиків в Україні.

Іноземних медиків, які виявлять бажання працювати зараз в Україні, МОЗ просить звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах або ж надсилати свою анкету для опрацювання подальшої логістики на електронну адресу міністерства ukrainemedhelp@gmail.com.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Загальні дані щодо втрат ЗСУ невідомі. Напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що лише в Охтирці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових: «Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців».

Невідомо точно, скільки є жертв серед цивільного населення. 28 лютого президент України говорив, зокрема, про 16 загиблих дітей. Перед тим, ввечері 27 лютого уряд повідомляв, що в Україні вже загинули 352 мирних жителі.