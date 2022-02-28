«Не покидаємо людей в реанімації, готові рятувати захисників» – кардіохірург Тодуров про пацієнтів у Києві

Один з провідних кардіохірургів України, очільник міської клінічної лікарні «Центр серця» у Києві Борис Тодуров запевнив, що пацієнти реанімаційного відділення перебувають під цілодобовим наглядом лікарів, оскільки можливості транспортувати таких людей в укритя немає.

«Практично все населення Києва знаходиться у бомбосховищах, оскільки оголошена повітряна атака. Ми знаходимось в «Іституті серця», це відділення реанімації, де є важкі пацієнти, які залежать від штучної вентиляції легень, які повинні бути під моніторингом, які залежать від електроенергії, від наявності кисню і апаратури. Ми цих людей технічно не можемо забезпечити бомбосховищами. Тому залишаюся я тут і залишається весь персонал реанімації. Тут є до 20 людей персоналу і я нікого не можу відправити у бомбосховище: всі відмовляються, всі готові жертувати своїми життями, але всі залишаються на своєму бойовому посту», – сказав Тодуров у відеозверенні.

Він додав, що, попри наявність важких хворих після операцій на серці, «ми готові приймати поранених, в будь-який час ми їх чекаємо, ми чекаємо – рятувати життя нашим захисникам».

У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Міністерство охорони здоров’я призупинило планові госпіталізації та операції, але запевнило, що усі медичні заклади і надалі надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. МОЗ запевняло, що у лікарнях сформовано запас медикаментів та розхідних матеріалів, а медзаклади забезпечені автономними джерелами живлення.