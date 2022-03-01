Зеленський повідомив про розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом США Джо Байденом ввечері 1 березня.

«Щойно мав розмову із президентом США. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій і оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

Інших подробиць розмови він не навів, пресслужба голови держави про розмову не інформувала. У Білому домі також наразі немає інформації.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».