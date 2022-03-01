Федоров про кібервійну з РФ: ми перейшли до «впевненого наступу»

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна перейшла до «впевненого наступу» у кібервійні проти Росії.

«Перша в світовій історії кібервійна розгортається на наших очах. Кібервійна відкрита і масштабна за участю державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) і всієї патріотичної ІТ-спільноти, а в Україні такої рівно 100%! І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу», – написав Федоров у телеграмі.

Угруповання Anonymous у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосило про те, що здійснюватиме кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ. Атакам піддавалися сайти Кремля, Держдуми, Міноборони та інших держустанов.