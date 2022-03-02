Голова Сумської ОДА повідомив про знищення російської техніки «Байрактарами»

Безпілотники Bayraktar знищили стоянку російської військової техніки, зокрема, 40 реактивних систем залпового вогню «Град» на Сумщині, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький в ніч проти 2 березня.

«На Сумщині працює «Байрактар»!!! Вечір 1 березня: знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – «гради». Біля села Пустовійтівка Роменського району. Поблизу села Бішкинь, по території більше 2 кілометрів близкько 100 одиниць, в основному танки та БТР», – написав голова ОДА в своєму телеграмі.

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Він подякував «кожному причетному», додавши, що територіальна оборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальні працівники та урядовці працюють разом.

За кілька годин до цього Живицький оприлюднив звернення, в якому попросив підтримати Сумську у протистоянні з російськими військами.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.