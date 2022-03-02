США закривають повітряний простір для російських літаків

Влада США закриває повітряний простір країни для російських літаків. Про це заявив американський президент Джо Байден, виступаючи 1 березня перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США зі щорічним посланням «Про становище країни» (State of the Union).

«Я оголошую, що ми приєднуємося до наших союзників та закриваємо американський повітряний простір для всіх російських рейсів», – сказав президент США.

Ухваленню цього рішення передували консультації Європейського союзу та Сполучених Штатів із цього питання. У ЄС надали американським колегам більше інформації щодо закриття повітряного простору союзу для російських літаків, запровадженого після вторгнення Росії в Україну.

Європейські авіакомпанії вже стикаються з проблемою потенційно тривалого блокування ключових коридорів польотів у напрямку до Азії після того, як Євросоюз і Москва запровадили обопільну заборону на використання повітряного простору.

Авіакомпанія United Airlines і логістична компанія United Parcel Service заявили 1 лютого, що призупинили польоти над повітряним простором Росії, приєднавшись до інших великих авіакомпаній США – Delta Air Lines і American Airlines.