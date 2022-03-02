162 нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України

162 нобелівські лауреати підписали лист із висловленням підтримки українському народу, а також із засудженням дій російської влади. Вони порівняли напад на Україну з нападом нацистської Німеччини на Польщу у 1939 році та на СРСР у 1941 році.

«Ми приєднуємося до засудження цих військових дій та принципового заперечення президентом (Росії) Володимиром Путіним легітимності існування України. Завжди є мирний спосіб вирішення суперечок. (Російська влада) ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобовʼязував Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України», – ідеться у зверненні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».