Світовий банк і МВФ обговорюють екстрену допомогу Україні

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк 1 березня заявили, що намагаються надати Україні мільярди доларів додаткового фінансування в найближчі тижні і місяці. Провідні кредитні установи додали, що війна створює «значні наслідки» і для інших країн, інформує Reuters.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва та президент Світового банку Дейвід Малпасс заявили, що війна спричинить зростання цін на сировину, що загрожує зростанням інфляції, а порушення на фінансових ринках продовжуватимуть загострюватися, якщо конфлікт триватиме. Санкції, запроваджені проти Росії Сполученими Штатами, Європою та іншими союзниками, також мають значний економічний вплив.

За словами високопосадовців, Рада МВФ може розглянути запит України на екстрене фінансування вже наступного тижня. До кінця червня за угодою stand-by доступні додаткові 2,2 мільярда доларів.

Світовий банк також готує пакет підтримки на 3 мільярди доларів у найближчі місяці. Це фінансування розпочнеться з бюджетного вливання принаймні 350 мільйонів доларів, яке правління банку розгляне вже цього тижня, а згодом – 200 мільйонів доларів на програми охорони здоров’я та освіти.

Обидві установи повідомили, що вони також оцінюють економічний та фінансовий вплив війни та біженців на інші країни регіону та світу. Вони заявили, що готові надати розширену політичну, технічну та фінансову підтримку сусідам України у разі потреби.