Кінець «свободи слова»: у Росії відключили від ефіру радіо «Эхо Москви» та телеканал «Дождь»

Увечері 1 березня з ефіру в Росії зникли радіостанція «Эхо Москви» та телеканал «Дождь», їхні сайти заблоковані. Це зроблено на вимогу Генпрокуратури, у відомстві заявили, що редакції поширюють хибні відомості про дії російської армії в Україні.

«Эхо Москвы» продовжує мовлення в інтернеті, зокрема у Youtube.

Матеріали ліберальних радіостанції та телеканалу про війну відомство назвало «екстремістськими». Також стверджується, що поширювалися «свідомо неправдиві відомості щодо дій російських військовослужбовців» та заклики до «масових порушень громадського порядку та громадської безпеки».

Офіційні російські засоби інформації не називають війною те, що відбувається зараз в Україні. Влада називає події в сусідній країні «спеціальною операцією на Україні», агенція ТАСС вживає термін «воєнна операція на Україні».

Від журналістів також вимагають повідомляти про збройний конфлікт лише інформацію, яку поширюють офіційні російські джерела.

На відміну від радіо «Эхо Москвы» і телеканалу «Дождь», які дозволяли собі не дозволену владою термінологію, очолювана новоспеченим лауреатом Нобелівської премії Дмитром Муратовим «Новая газета» вирішила підкоритися розпорядженням влади і продовжити працювати за умов «військової цензури». Про це 1 березня повідомила редакція видання.

Існування частково вільних радіостанції, телеканалу та газети дозволяло провладним російським коментаторам заявляти, що в Росії існує свобода висловлювань.

Раніше через відмову від видалення інформації про бойові дії було заблоковано сайти двох проєктів медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – телеканалу «Настоящее время» та Крим.Реалії. Як повідомили в Роскомнагляді, ЗМІ розміщували «недостовірну суспільно значущу інформацію про російських військових, нібито вбитих та взятих у полон на території України». Редакції відмовилися видаляти публікації, вважаючи дії влади тиском на свободу слова та проявом цензури.