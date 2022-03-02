США узгоджують із ЄС припинення польотів до Росії

Європейський союз та Сполучені Штати Америки обговорюють розширення заборони на польоти російських рейсів, повідомила агенція Reuters 1 березня. У ЄС надали американським колегам більше інформації щодо закриття повітряного простору союзу для російських літаків, запровадженого після вторгнення Росії в Україну.

Європейські авіакомпанії вже стикаються з проблемою потенційно тривалого блокування ключових коридорів польотів у напрямку до Азії після того, як Євросоюз і Москва запровадили обопільну заборону на використання повітряного простору. Вашингтон не виключив аналогічних дій зі свого боку.

Авіакомпанія United Airlines і логістична компанія United Parcel Service заявили 1 лютого, що призупинили польоти над повітряним простором Росії, приєднавшись до інших великих авіакомпаній США – Delta Air Lines і American Airlines.