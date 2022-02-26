Україна подала в МВФ запит на екстрене фінансування – Георгієва

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду із запитом на екстрене фінансування, повідомила директорка МВФ Крісталіна Георгієва 25 лютого.

За її повідомленням, Фонд має набір інструментів і продовжить дистанційні переговори з українською владою. Наразі установа вивчає додаткові можливості фінансової підтримки, окрім вже наявної програми stand-by на 2,2 мільярди доларів.

«Влада (України – ред.) також просить МВФ про екстрене фінансування», – додала вона.

Георгієва назвала «глибоко тривожними» останні події в Україні, вказавши на те, що агресія Росії матиме, поміж іншого, серйозні економічні наслідки. Вона повідомила, що зустрілася з виконавчою радою Фонду для попередньої оцінки ситуації і запевнила директорів, що МВФ продовжить співпрацю з Києвом та групою Світового банку для координації підтримки України.

«Окрім України, наслідки конфлікту мають значні економічні ризики для регіону і всього світу. Ми оцінюємо потенційний вплив, в тому числі на функціонування фінансової системи, ринки товарів та безпосередні наслідки для країн, економічно пов’язаних із регіоном», – заявила вона.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».