HRW про загибель людей у Часовому Ярі: Росія має припинити використання касетних бомб

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch установила обставини обстрілу лікарні в місті Часів Яр Донецької області (підконтрольна урядові України частина), внаслідок якого 24 лютого загинули четверо пацієнтів і були поранені ще 10 людей, включно з шістьма медиками.

«Human Rights Watch окремо по телефону опитала лікаря та представника керівництва лікарні, відомої як Центральна міська лікарня, які назвали імена поранених або вбитих, а також поділилися фотографіями двох загиблих. Human Rights Watch також перевірила фотографії, опубліковані в соціальних мережах або надіслані безпосередньо персоналом лікарні, які показують пошкодження від нападу, включно з двома трупами, а також залишки зброї, яка, очевидно, була використана, – це балістична ракета «Точка» серії 9М79 з касетним боєприпасом 9N123», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 25 лютого.

«Цей бездушний напад забрав життя та поранення цивільних осіб, а також пошкодив лікарню. Російські війська повинні припинити використання касетних боєприпасів і припинити незаконні атаки зброєю, яка невибірково вбиває та калічить», – сказав Стів Гуз, директор з питань зброї Human Rights Watch.

Правозахисники нагадали, що є чинним міжнародний договір про заборону касетних боєприпасів через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення. Касетні боєприпаси зазвичай вибухають у повітрі і посилають десятки, навіть сотні невеликих бомб на площу розміром з футбольне поле. Касетні суббоєприпаси часто не вибухають при початковому ударі, залишаючи рештки, які діють як наземні міни. Ані Росія, ані Україна не входять до числа 110 держав-учасниць договору про заборону цього виду зброї.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».