«Путін помилився» – Байден у зверненні State of the Union. Конгрес США влаштував овацію Україні

Президент США Джо Байден звинуватив президента Росії Володимира Путіна у недооцінці реакції Заходу на його неспровоковане вторгнення в Україну. Про це він сказав у щорічному зверненні «Про становище держави» (State of the Union), оприлюдненому 2 березня вночі за київським часом (це вечір 1 березня у США).

Вже на початку виступу, в якому тема боротьби України проти агресії Москви мала перше місце, конгресмени та інші запрошені особи влаштували овацію українському народу. Провідні політики США привітали українців в особі посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, яка сиділа поруч із американською першою леді Джил Байден. Багато конгресменів мали в руках українські синьо-жовті прапори.

«Протягом усієї нашої історії ми засвоїли цей урок – коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу. Вони продовжують рухатися. І ціни та загрози для Америки та світу продовжують зростати», – сказав Байден, який наголосив, що Путін знехтував міжнародними зусиллями із запобігання війні.

«Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкинув зусилля в галузі дипломатії. Він думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. І він думав, що може розділити нас. Путін помилився. Ми були готові», – наголосив президент США.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».