Boeing зупинив обслуговування авіакомпаній із Росії

Концерн Boeing зупинив обслуговування російських авіакомпаній. Російським авіакомпаніям перестануть постачати запчастини. Раніше російські перевізники отримали від провідних світових виробників авіадвигунів, компонентів та запчастин для літаків сповіщення про припинення співпраці.

Виробник двигунів CFM International повідомив російським авіакомпаніям про припинення всіх поставок авіаційних деталей до Росії. Російські авіакомпанії використовують близько 800 двигунів CFM56. Ними оснащуються найпопулярніші у перевізників літаки Airbus A320 та Boeing 737. Крім того, Boeing призупинив підготовку пілотів у Росії.

Влада США закриває повітряний простір країни для російських літаків. Про це заявив американський президент Джо Байден, виступаючи 1 березня перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США зі щорічним посланням «Про становище країни» (State of the Union).

Ухваленню цього рішення передували консультації Європейського союзу та Сполучених Штатів із цього питання. У ЄС надали американським колегам більше інформації щодо закриття повітряного простору союзу для російських літаків, запровадженого після вторгнення Росії в Україну.

Авіакомпанія United Airlines і логістична компанія United Parcel Service заявили 1 лютого, що зупинили польоти над повітряним простором Росії, приєднавшись до інших великих авіакомпаній США – Delta Air Lines і American Airlines.