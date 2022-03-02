До лікарень Маріуполя госпіталізовані 128 постраждалих від обстрілу – міський голова

У лікарнях Маріуполя перебувають 128 людей, які дістали поранення під час обстрілу, повідомив у Telegram уночі 2 березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

«Сьогодні вдень ми зазнали ще одного цинічного удару. Удар із бойових гармат, градів та удар ракетами, які прилетіли до нас у житлові масиви. Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був масований обстріл Кіровського житлового масиву. Кількість пораненого мирного населення щодня зростає. Сьогодні у наших лікарнях 128 людей», – повідомив Бойченко.

Попри обстріл, вказує мер, у місті зʼявилося світло, відновився мобільний звʼязок, наскільки це можливо. Уночі пекли хліб, його випекли втричі більше – в магазини привезли 25 тонн.

1 березня російські військові завдали ракетного удару по центру Маріуполя, також були обстріляні житлові райони. По Кіровському району Маріуполя армія Російської Федерації завдала удару ракетою «Точка У» з касетною бойовою частиною, призначеною для знищення живої сили.

У Маріуполі ввечері 28 лютого також продовжувалися обстріли, близько 21:30 в деяких районах міста зникла електрика, інтернет-зв’язок та газопостачання. У місцевій теробороні не виключають, що війська РФ цими днями почнуть «глушити зв’язок, інтернет та телебачення в прифронтовій зоні».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».