Скічко залишив посаду голови Черкаської ОДА: «військовими має керувати військовий»

Президент Володимир Зеленський змінив голову Черкаської обласної державної адміністрації. Про це свідчать укази, оприлюднені Офісом президента 2 березня.

Одним документом Зеленський звільнив Олександра Скічка з посади голови ОДА «згідно з поданою ним заявою».

Іншим указом президент призначив головою Черкаської ОДА Ігоря Табурця. Згідно з протоколом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки від 2019 року, людина з таким іменем працювала на той час заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Олександр Скічко, коментуючи звільнення у своєму Фейсбуці, повідомив, що Табурець має звання генерал-майора, а сам він буде його радником.

«Я на місіці, продовжую працювати... але в період війни військовими має керувати військовий», – пояснив він.

Скічко очолив Черкаську ОДА в січні 2021 року.