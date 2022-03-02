Російські війська зайняли місто Тростянець на Сумщині – голова ОДА

Російські військові контролюють місто Тростянець у Сумській області, повідомив голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький вночі проти 2 березня.

Він послався на дані голови Тростянецької громади Юрія Бови.

«Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею», – написав він у своєму Телеграмі.

За його даними, у місті пошкоджені майже всі лінії електропередач та всі дороги.

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«Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб», – йдеться в повідомленні Живицького.

За даними територіальної громади, міська влада забезпечує людей їжею, «територіальна оборона працює».

Цієї ж ночі Дмитро Живицький повідомив про знищення стоянки російської військової техніки за допомогою безпілотників Bayraktar.