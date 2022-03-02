«Ми все ще Україна» – мер Херсона про ситуацію в місті

Мер Херсона Ігор Колихаєв вранці 2 березня повідомив, що місто все ще лишається під контролем України.

«Ми все ще Україна. Все ще стійкі. Але вже сильно в диму», – прозвітував Колихаєв на своїй Фейсбук-сторінці.

За його словами, будівлю мерії обстріляли, коли вночі він перебував там зі своєю командою.

«Всі живі. Але я знову вас прошу: не виходьте з дому. Не провокуйте стрілянину своїми діями й поведінкою. Ми в дуже складній ситуації, не треба її погіршувати», – закликав мер обласного центру.

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Він додав, що 2 березня міська влада займатиметься тим, що намагатиметься зібрати вбитих та відновити постачання води, світла, газу та опалення.

«Але одразу попереджаю: сьогодні виконати ці задачі – значить здійснити чудо», – припустив Колихаєв.

1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки. За даними влади Херсонщини, через таку атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.