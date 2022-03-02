Штурм Херсону: як армія Росії атакує південь України

1 березня російські війська почали штурм Херсону, заявила місцева влада, обстрілюючи багатоповерхівки. За даними влади Херсонщини, через таку атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі. Як Росія намагається окупувати південь України, проєкту «Новини Приазов’я» розповіли очевидці цих подій.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсону «живим щитом» для захоплення українських міст.

У Херсоні, за даними місцевої ОДА, внаслідок обстрілів з боку російської армії близько 11-ї години вівторка сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого були зруйновані квартири на другому та третьому поверхах. У одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого, за попередніми даними, постраждали четверо людей.

Ввечері 1 березня, за даними місцевої влади, російські війська продовжували обстрілювати місто – у Дніпровському районі Херсону на Перекопській влучили у багатоповерхівку.

«В місті – запеклі бої»

Херсонська волонтерка Ірина Саліхова розповіла, що російські військові, наступаючи з анексованого Криму, поступово захоплювали одне за одним об’єкти та селища – Антонівський та Олешківський мости, Олешки, Чаплинку, Антонівку.

«Точно не скажу, скільки – два дні тому чи більше – почали Антонівку розстрілювати, навіть мирні жертви є, автомобілі розстрілювали з жінками, з дітьми. Просто будинки підривали у нас. Я знаю особисто людей, які залишилися без будинків. Їх евакуювали, вони зараз у центрі Херсону перебувають, в школі сидять», – стверджує волонтерка. (З огляду на бойові дії, редакція не може отримати офіційного підтвердження про ці свідчення чи незалежно їх перевірити).

Сиджу вдома, постійно навколо – автоматні черги та залпи з важкої техніки, в мене дрижать вікна

Зараз, за її словами, в місті ведуться запеклі бої: «Я зараз сиджу вдома, постійно навколо – автоматні черги та залпи з важкої техніки, в мене дрижать вікна».

Координаторка херсонської самооборони Інна Усачова в інтерв’ю «Новинам Приазов’я» повідомила, що «російські військові жебракували та займалися мародерством» на території області.



«Вони – в Антонівці, спершу намагались по хатах, якщо є люди – Садове, Зеленівка – десь просять їсти, десь беруть те, що хочуть. Десь намагаються деморалізувати, казати: «Вступайте в наші лави». Така система діє. І виходить, що в цій війні задіяне важке озброєння у вигляді різноманітних установок, а громадяни з пов'язочками, піші й десанти, вони застосовуються для штурмових операцій», – розповіла Усачова. (З огляду на бойові дії, редакція не може отримати офіційного підтвердження про ці свідчення чи незалежно їх перевірити).

Спротив населення та дії влади

Є місцеві жителі, які у своїх мікрорайонах виходять зі зброєю, у кого вона є вдома, і захищаються самостійно

Саліхова розповіла «Новинам Приазов’я», що херсонці виготовляють «коктейлі Молотова» та захищаються власноруч: «Місцеві в них тут кидають петарди, місцеві завалили дорогу зі стовпами, повалили стовпи, поклали їх, натягнули шлакоблоків, щоб не могли по дорозі пересуватися російські одиниці техніки. Але вони тут пішки ходять по всьому Шуменському (районі міста – ред.)».

Волонтерка каже, що «є місцеві жителі, які у своїх мікрорайонах виходять зі зброєю, у кого вона є вдома, і захищаються самостійно. Але це небезпечно».

За її словами, міська влада та правоохоронці «не чинили того опору», як обіцяли до вторгнення.

Так, 1 березня, міський депутат Ілля Карамаліков через соцмережі оголосив, що розпускається народна дружина Херсону. Про цю ситуацію в інтерв’ю «Новинам Приазов’я» розповіла координаторка херсонської самооборони Інна Усачова: «Було повідомлення від депутата міської ради, який нею займався, і у нас там теж хлопці були записані до цієї дружини. Сьогодні (1 березня – ред.) він їх розпустив, мотивуючи це тим, що хай буде відповідальність на російських окупантах. Це не вихід. Так вважають однодумці мої і так вважає кожен нормально мислячий українець».



Тому, зазначила Усачова, люди організовувалися з першого дня в те, щоб готувати «коктейлі Молотова», допомагати теробороні, яка зараз залучена до вуличних боїв з російськими військами: «Їм треба допомога в плані облаштування блокпостів, в плані тих, хто може тримати зброю. Тому, я думаю, люди зараз будуть організовуватися більш активно».



Сам міський депутат Ілля Карамаліков, пояснюючи розпуск народної дружини, написав у соцмережах, що «відпустив батьків та дітей з рогатками по домівках. Бо їм не місце на вулиці під час вуличних боїв та обстрілів». Депутат вважає, що «настав час для дій армії та тероборони». Він додав, що «народна дружина повернеться, щойно Херсон буде звільнений від російських військових».

Прям активно обстрілюють навіть спальні мікрорайони Херсону. І я не знаю, що буде далі

«Мер запевняв нас на своїх сторінках у соцмережах, що Херсон український, що ми ні з ким переговори ніякі не ведемо, тут, на місці, що ми не здаватимемося. Голова поліції нашої патрульної писав дописи про те, що поліції є багато, «‎більше, ніж ви думаєте», і вона працює. Сьогодні зранку (1 березня – ред.) прям активно обстрілюють навіть спальні мікрорайони Херсону. І я не знаю, що буде далі», – зазначила волонтерка Саліхова.

Пробачте, що ми їх не зупинили, але ОДА – не армія

Голова Херсонської ОДА Генадій Лагута на прохання редакції поспілкуватися, написав що «надасть усі коментарі після війни». За його словами, він живий і перебуває у Херсонській області. Лагута повідомив, що «колони, сотні й сотні продовжують йти через Херсонщину! Пробачте, що ми їх не зупинили, але ОДА – не армія!!!!»

Те саме сказав мер Херсону Ігор Колихаєв. В інтерв'ю «Новинам Приазов’я» він сказав, що влада зі свого боку намагається робити так, щоб «місто існувало».



«Я зі своєю командою зараз перебуваю у міській раді, і ми відповідаємо на телефони, комунікуємо з людьми, з ДСНС. Рухаємося. Робимо усе, наскільки це можливо, щоб місто дійсно існувало, і для того, щоб була можливість виконувати ті функціональні зобов’язання, які покладені на виконавчу владу», – повідомив він.

Мер міста також зазначив, що «Херсон ще стоїть».

Повну версію інтерв’ю з Колихаєвим для «Новин Приазов’я» читайте на сайті Радіо Свобода.