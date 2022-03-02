Бої за Маріуполь тривають, російські війська обстріляли 17 населених пунктів на Донеччині – Нацполіція

Наразі на Донеччині тривають бої за місто Маріуполь, повідомила Національна поліція в своєму Телеграмі.

«Тривають бої за Маріуполь. Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону міста», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними поліції, на околицях міста знищуються російська техніка та підрозділи, українські військові використовують аеророзвідку.

За даними поліції, протягом попередньої доби російські війська завдали ударів по 17 населених пунктах.

Читайте також: «Ми все ще Україна» – мер Херсона про ситуацію в місті

«У селищі міського типу Старий Крим руйнувань зазнали школа № 46 та хлібопекарня. В Маріуполі російські військові поцілили у комунальне підприємство, школу та магазин в центрі міста. Вночі під час обстрілу уламками снаряду вбило людину», – наводять приклади в пресслужбі відомства.

Поліцейські зазначають, що відкрили досудове розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Читайте також: Обстріли Харкова тривають, під удари потрапили будівлі університету Каразіна і поліції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».