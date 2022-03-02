Зеленський звернувся до євреїв світу

Президент України Володимир Зеленський закликав євреїв по всьому світу не мовчати і говорити про вбивства мирних українців. Про це він сказав у відеозверненні 2 березня.

Говорячи про потрапляння російської ракети в урочище Бабин Яр, Зеленський сказав, що це – «за межею людяності».

«Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ – стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх», – наголосив Зеленський і нагадав про обстріл Умані.

«Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу: хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз саме ви – мільйони, мільйони євреїв по всьому світу, не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців», – закликав президент України.

Головний рабин України Моше Реувен Азман теж напередодні звернувся до росіян та євреїв Росії, закликавши зупинити війну.

1 березня російські війська здійснили обстріл телевежі в Києві, у ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Тут німці масово розстрілювали євреїв, ромів та українців під час Другої світової війни. Внаслідок обстрілу київської телевежі, за даними ДСНС, 5 людей загинули, ще 5 постраждали.