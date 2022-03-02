Головний рабин України звернувся до росіян та євреїв Росії: «Люди, зупиніть війну!»

Головний рабин України Моше Реувен Азман увечері 1 березня звернувся із центральної синагоги Києва, історичної синагоги Бродського, до своїх колег у Росії, російського народу та євреїв у цій країні.

«Люди, зупиніть війну! Не дивіться, що вам говорять по телебаченню, вони брешуть вам! Тут відбувається воєнний злочин. Російська армія… сьогодні бомбить мирне населення – Київ, Харків… Щойно був обстріл Бабиного Яру. Це символічно – Бабин Яр, де лежать 200 тисяч убитих євреїв, ні в чому не винних старих, жінок, дітей. Сьогодні мені телефонують з усього Києва євреї, і не лише євреї – українці, росіяни – і просять допомогти. Я щодня займаюся тим, що намагаюся допомогти і врятувати людей, мирних жителів – старих, жінок, дітей. Телефонують бабусі, кажуть, що вони без ліків помирають, телефонують мами, які кажуть, що діти від бомбувань страждають, їм також потрібна їжа. Наші волонтери працюють під загрозою життю в усьому Києві і Київській області», – сказав рабин, тримаючи в руках головну святиню – сувій Тори.

«Я не поїхав, бо я небайдужа людина і не залишу свою громаду. Я рабин України, і я пишаюся, що мені випала честь рятувати людей і бути на стороні Світла, а не на боці тих, хто убиває. Я довго мовчав – більше мовчати я не можу… Я не боюся загинути – я ніколи не думав у найстрашнішому сні, що мені, може, доведеться загинути під снарядами Росії, країни, в якій я народився, до школи ходив, де в мене багато друзів, які мовчать, – ніхто не зателефонував. З усього світу люди дзвонять, євреї і не євреї, мені навіть араби телефонують із Ізраїлю і підтримують. Знаєте, ізраїльська армія, коли цілить у терористів, використовує високоточні ракети, щоб, не дай Бог, не постраждало мирне населення. Тут стріляють «Градами», танками, ракетами, з літаків – це не високоточна зброя. Що відбувається? Війна! Війна! Люди, прокиньтесь, я вас прошу», – сказав Моше Реувен Азман і нагадав слова молитви «Шма, Ісраель», з якою євреї Києва в 1941 році йшли у свою останню дорогу до Бабиного Яру.

Головний рабин України Моше Реувен Азман народився в 1966 році в Ленінграді, тепер це Санкт-Петербург. Є засновником містечка Анатевка в Київській області, де знайшли прихисток єврейські біженці від війни на Донбасі.