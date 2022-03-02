«Обстріл Бабиного Яру: спадкоємність від Гітлера через Сталіна до Путіна» – єврейський історик

Під час обстрілу Києва російські ракети вдарили в район меморіалу Голокосту «Бабин Яр» – по старому єврейському цвинтарі. Російські ЗМІ «анонсували» цей авіаудар – військове керівництво країни-агресора заявило, що таким чином вони виведуть з ладу технологічні об'єкти СБУ. Загинуло щонайменше п'ять людей. Обстріл району меморіалу «Бабин Яр» став одною з тем розмови президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

«Які в мене можуть бути нові думки щодо «російських фашистів» у зв'язку з обстрілом Бабиного Яру?!», – ставить риторичне питання голова Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД) Йосип Зісельс.

«Я завжди знав, що вони здатні на будь-які нелюдські вчинки», – каже він. Зараз ВААД працює над зверненням до Всесвітнього єврейського конгресу (AJC) щодо обстрілу території Бабиного Яру.

«Чого ви від них очікуєте? Які сентименти у них можуть бути стосовно дорогих для нас місць чи людських цінностей загалом. Жодних. Вони будуть робити все, що їм потрібно, незалежно від того, до яких місць ми прив'язані, у тому числі до релігійних. Її давно треба було зрозуміти, що це має бути війна до останнього російського солдата на нашій території», – заявив Зісельс.

1 березня російська армія обстріляла київську телевежу – одна ракета потрапила по технічній будівлі центру, друга – по будівлі «Авангарду», яка стоїть на території колишнього єврейського цвинтаря.

Осколки летіли в різні боки, і один із них потрапив у паркан колишньої контори старого єврейського цвинтаря у Бабиному Яру – дірка 40 сантиметрів, уточнює Зісельс. Він також нагадав, що першого ж дня війни російська армія обстріляла Умань – важливе для євреїв місто, де знаходиться могила засновника брацлавського хасидизму, рабина Нахмана.

Зі зверненням до росіян після обстрілу Бабиного Яру виступив і головний рабин України Моше Реувен Асман. Вам брешуть на телебаченні, в Україні відбуваються військові злочини, заявив він.

Я гордий, що мені випала честь рятувати людей і бути на боці світла

«Щойно був обстріл Бабиного Яру, п'ять хвилин тому, три ракети потрапило туди, 5 хвилин тому. Це символічно, де лежать двісті тисяч убитих євреїв, ні в чому не безневинних жінок, людей похилого віку та дітей. Мені дзвонять з усього світу – євреї, українці, росіяни і просять допомогти гуманітарною допомогою. Наші волонтери працюють під загрозою смерті по всьому Києву та області. Я не поїхав і не залишу свою громаду. Я гордий, що мені випала честь рятувати людей і бути на боці світла, а не на боці тих, хто вбиває», – сказав він.

Ті, хто мовчать, – співучасники військового злочину, заявив рабин, а сам він ніколи не думав, що, ймовірно, загине під вогнем російської артилерії.

«Моя країна та народ переживають справжній жах»​ – єврейський історик з Києва

Росія – це країна-терорист, яка воює чи створює військові конфлікти майже в кожній країні-сусіді, каже член наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Макс Яковер. Про реалізацію проєкту меморіалу говоритимемо після війни, каже Яковер.

Радянський Союз зробити все, щоб приховати пам'ять про Бабин Яр. І зараз у євреїв стріляють удруге.

«Грузія, Молдова, Вірменія тепер Україна. І привід тут не має значення. У кожній країні для внутрішньої аудиторії придумається брехня. Те, що спроба наступу на Київ розпочалася з удару по Бабиному Яру – це дуже символічно. Радянський Союз зробити все, щоб приховати пам'ять про Бабин Яр. І зараз у євреїв стріляють удруге. Євреїв під час другої світової не приймала майже жодна країна. Зараз євреї можуть промовчати, як чинили щодо них 80 років тому чи допомогти Україні. Потім буде складно говорити «never again», - заявив він. Never again – гасло пам'яті жертв Голокосту.

Зараз моя країна та народ переживає справжній жах, – стверджує директор «Українського центру вивчення історії Голокосту» Анатолій Подольський, – путінська Росія веде війну проти нашої незалежності. Той ненавидить українське бажання свободи та не хоче, щоб ми були окремою країною, стверджує історик. Єврейська громада у 2014 році брала активну участь у Революції Гідності та спеціально зверталася до кремлівської влади із закликами не «захищати» українських євреїв.

«Сталінське» вбивство пам'яті продовжилося

«Те, що вцілили до вежі – це ще один злочин путінського режиму проти цивільного населення. Я вчора відчув наступність від Гітлера через Сталіна до Путіна. Я писав, що Гітлер убив євреїв України, а Сталін знищив пам'ять про них. У радянський період було заборонено приходити та вшановувати пам'ять убитих, і лише коли Україна стала суверенною, ми отримали можливість вшановувати наших загиблих. Вчора «сталінське» вбивство пам'яті продовжилося. І кого світ сьогодні має називати нацистами? Мабуть, не українців, а тих, хто погоджується із путінським режимом, який давно варто знести», – заявив Подольський. Він також нагадав, що Бабин Яр – це частина української історії. У цьому місці вбивали не лише євреїв, а й українців, і військовополонених, і ромів та інших.

Жахливо, що в Україну прийшла війна, каже прессекретар єврейської громади Києва Леонід Барац. Обстріл вежі він з антисемітизмом не пов'язує – окупант вдарив у стратегічно важливу для себе мету, уточнює він.

«Ми сподіваємося, що якнайшвидше настане світ. Єврейські громади по всьому світу, включно з тими, що в Україні, моляться за це. Громади допомагають лікарям та нужденним, тим, хто хоче покинути зону бойових дій. Будь-яка війна і смерть – це страшно, а з погляду юдаїзму особливо погано, коли опоганюються могили. Сподіваємося, що надалі жодна будівля не буде зруйнована і не буде зруйнована могила», – заявив Барац. Община засуджує будь-які акти агресії та насильства, а головний рабин Києва на зв'язку зі своїми колегами в інших країнах та допомагає людям із продуктами, говорить він.

Обстріл засудив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід і припустив, що Ізраїль, можливо, допоможе усунути ушкодження. «Ми засуджуємо атаку на єврейський цвинтар біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва та вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати та поважати святість цього місця», – написав Лапід у фейсбуці.