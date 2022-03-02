Маріуполь під обстрілами: люди частково без електрики, інтернету та опалення

Ситуація у Маріуполя залишається напруженою. Обстріли міста не припиняються ні вдень, ні вночі, повідомляє кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).

«Частина населення залишається без зв’язку, зокрема, без телефонного зв’язку та інтернету, частина жителів залишається без електрики та теплопостачання. Вже обстрілюють центр міста», – повідомила кореспондентка з Маріуполя.



За даними міськради, в результаті масивних обстрілів значна частина Маріуполя залишається без води та світла.

«Це тимчасово. Комунальники та енергетики працюють над відновленням комунікацій цілодобово. Але процес йде повільно через постійні обстріли з боку окупантів», – сказано в повідомленні.

Наразі на Донеччині тривають бої за місто Маріуполь. Зокрема, за даними поліції, на околицях міста знищуються російська техніка та підрозділи, українські військові використовують аеророзвідку.

За даними поліції, протягом попередньої доби російські війська завдали ударів по 17 населених пунктах.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».