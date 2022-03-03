Відповідальність для колаборантів і мародерів: Рада провела закрите засідання

У четвер, 3 березня Веровна Рада провела закрите засідання, під час якого розглянула 14 законопроєктів та одну постанову. У засіданні, згідно з результатами голосувань, взяло участь 308 депутатів.

Зокрема, були ухвалені законопроєкти про відповідальність за колабораційну діяльність; про націоналізацію російських активів в Україні; про посилення покарання за мародерство, виправдання дій агресора і антиукраїнську пропаганду.

Окрім того, депутати проголосували за зміни до оподаткування і подання фінансових звітів під час воєнного стану та дозволила цивільним особам брати участь у захисті України.

Також Верховна Рада підтримала законопроєкт про затвердження указу президента «Про загальну мобілізацію».

Окремо парламентарі розглянули і постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей, парламентів і урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російської армії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».