Британія звинувачує Росію в розміщенні в Україні руйнівних «вакуумних бомб»

Велика Британія звинуватила Росію в розгортанні систем термобаричної зброї в Україні, висловлюючи побоювання, що це може призвести до ескалації і збільшення збитків у той час, як Москва посилює наступ на великі міста через тиждень після вторгнення в Україну.

«Як далеко (президент Росії Володимир Путін) зайде, яку зброю він дозволить застосувати, щоб досягти своєї кінцевої мети, невідомо, але ми бачили використання величезної кількості артилерії. Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії і ми хвилюємося, наскільки широким може бути її застосування», – сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 3 березня під час візиту до союзника по НАТО Естонії.

Інших подробиць він не навів.

Український уряд і правозахисні групи вже звинуватили Росію у можливому застосуванні термобаричної зброї, а деякі військові експерти кажуть, що на відеозаписах видно, що російська військова техніка, здатна запустити таку зброю, потрапляє в Україну під час вторгнення.

Росія не коментує це питання.

Термобарична зброя, яку іноді називають «вакуумними бомбами», фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.

США використовували таку зброю у В’єтнамі, і нещодавно в Афганістані, щоб знищити гірські печери, де ховалися бойовики.

Росія використала їх у своїй війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це.

Повідомляли також, що термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада.