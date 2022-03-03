Голова Херсонської ОВА повідомив про мінування місцевої філії Суспільного мовника

Російські війська почали мінувати Херсон, заявив голова Херсонської обласної державної (нині – військової) адміністрації Геннадій Лагута.
«Очевидці повідомляють, що вони (російські військові – ред.) встановили «розтяжки» у середмісті – поблизу будівлі ТРК «Скіфія»‼️ Де ще російські окупанти залишили подібні «подарунки» – достеменно невідомо», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Він закликав місцевих жителів пересуватися обережно і в разі виявлення вибухівки повідомити правоохоронцям.
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Телерадіокомпанія «Скіфія» у 2015 році була реорганізована в Херсонську регіональну дирекцію Національної суспільної телерадіокомпанії (Суспільного мовника), в 2019 змінила назву на «UA: Херсон».
Суспільний мовник повідомив, що його філія в Херсоні продовжує роботу віддалено.
«Окупанти захопили приміщенні філії, але Суспільне мовлення в Херсоні продовжує працювати та інформувати. Команда працює віддалено, щоб оперативно надавати вам інформацію про все, що відбувається в регіоні в наших соцмережах», – заявили в компанії.
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Раніше Геннадій Лагута повідомив, що російські війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки.
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