Геращенко: за даними СБУ, російські війська готують обстріл власної території з «Градів» для провокації

Російські війська розгорнули реактивні системи залпового вогню «Град» у бік своєї території, стверджує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко із посиланням на Службу безпеки України.

«У російському селі Поповка, яке межує Краснопольським районом Сумської області рашистські (російські – ред.) «Гради» розгорнули в бік РФ по ходу руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію і обстріл власної території з метою звинуватити Україну в нападі на цивільне населення РФ», – повідомив Геращенко.

Він додав, що Служба безпеки просить надати інформації розголосу, аби зірвати цей намір. Сама СБУ не оприлюднювала ці дані на своїх ресурсах.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 3 березня, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб. Міністерство оборони Росії 2 березня вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Об’єктивних даних про втрати сторін наразі немає.