Арахамія повідомив, що сьогодні будуть переговори з РФ

Сьогодні відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями України і Росії, яка вторглася на українську територію, повідомив лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія у фейсбуці.

«Починаємо через дві години. Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами», – сказав Арахамія.

Він не уточнив, у якому саме місці відбудуться переговори, але вчора заперечив, що це, мовляв, буде у Біловезькій Пущі.

Як заявив раніше учасник зустрічі від РФ, помічник президента Росії Володимира Путіна Володимир Мединський, окрім припинення вогню, буде обговорюватися також питання гуманітарного коридору в Україні, де російські збройні сили продовжують атакувати міста.

В Офісі президента України раніше підтвердили, що українська делегація «на шляху» до місця проведення переговорів після того, як Мединський заявив, що українська делегація залишила Київ.

Перший раунд відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

В ОП назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів». «Найближчим часом» має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін, додали в ОП.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед переговорами заявили, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.