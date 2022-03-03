Запоріжжя: цивільний супротив у Мелітополі та Приморську і гуманітарна криза у Василівці

Третю добу тривають протести мешканців Мелітополя проти російської окупації. Опівдні активні містяни знов пройшлися центром міста з національними прапорами, співаючи гімн і скандуючи «Домой» («Додому») тощо.

Напередодні один з учасників акції зазнав вогнепального поранення наслідок стрільби з боку росіян. Через це міський голова звернувся до містян з проханням не вступати у контакт з російськими військовими.

«Вчора у нас була катастрофічна ситуація, коли був розстріляний мирний мешканець Мелітополя, що брав участь у мирному протесті. Звертаюсь до всіх мешканців Мелітополя з проханням не підходити і не вступати в комунікацію з військовослужбовцями Російської Федерації. На сьогодні це небезпечно, бережіть себе і близьких», – звернувся до мешканців Мелітополя міський голова Іван Федоров 3 березня.

На акцію протесту проти російської окупації також вийшли мешканці міста Приморську. Продовжувати блокувати рух російської військової техніки на в’їзді до Енергодару городян закликає мер міста Дмитро Орлов.

Гуманітарна катастрофа склалася в райцентрі Василівка, довкола якого останні пару днів точилися бойові дії. Як повідомили у Запорізькій ОВА, «не маючи повного успіху, агресор закріпився на південній околиці Василівки та здійснив артилерійські обстріли позиції̆ наших підрозділів, що обороняються, але, зазнавши опору від українських підрозділів, відступив».

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Раніше українськими військовими під Василівкою було знищено близько 200 одиниць російської військової техніки, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Наразі у Василівці існує проблема з забезпеченням продуктами харчування та внаслідок обстрілів зазнала руйнувань місцева лікарня. Через це вона не може надавати населенню необхідну медичну допомогу. В Запорізькій ОВА повідомляють, що внаслідок обстрілів лікарні бул поранені четверо людей і загинули троє. Пошкоджені приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення лікарні.

В самому ж Запоріжжі тривають роботи з укріплення його оборони. Так, тимчасово було закрито рух будь-якого транспорту греблею ДніпроГЕСу для робіт з посилення оборони міста, заявив секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв.

Також він закликав усіх охочих городян долучитися до робіт з укріплення околиць Запоріжжя.

Напередодні в Бердянську росіянами було захоплено будівлю міської прокуратури. У Мелітополі військові РФ відкрили вогонь по людях, які вийшли на мітинг, протестуючи проти наступу Росії, одна людина отримала поранення.