На Одещині повідомляють про ракетний удар із літака

Російський літак Су-27 завдав ракетних ударів в селі під Одесою – цю інформацію Радіо Свобода підтвердив координатор штабу національного спротиву на Одещині Сергій Братчук.

Об’єкти, по яких вцілили ракетами, розташовані неподалік від курортної зони Затока на південь від Одеси. Братчук уточнив, що у відповідь «працювали» війська протиповітряної оборони.

Міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан також розповів Радіо Свобода, що за інформацією прикордонників літак було збито, а пілот катапультувався. Зараз російського бійця шукають, повідомив Граждан.

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що постраждалих внаслідок обстрілу не було.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».