Адресу посольства Росії у Вільнюсі змінять на «Героїв України» – мер

Російське посольство у Вільнюсі змінить адресу на «Героїв України». Про це повідомив мер міста Реміґіюс Шимашюс.

«Відтепер на візитній картці кожного співробітника посольства Росії доведеться писати «героїв України». І будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України», – зазначив очільник литовської столиці.

За словами Шимашюса, усі формальності, пов'язані з цим перейменуванням, влада міста вирішить найближчим часом.

Російське дипломатичне відомство публічно не коментувало це рішення.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 3 березня, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

Об’єктивних даних про втрати сторін наразі немає.