Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги – «Укравтодор»

Агенство автомобільних доріг «Укравтодор» повідомило, що Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги.

«Зокрема йдеться про введення бездозвільного режиму для українських перевізників гуманітарних вантажів. Для перетину кордону перевізники мають завчасно заповнити форму, а також про скасування плати за користування усіма дорогами Польщі для перевізників гуманітарних вантажів», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укравтодору», також не будуть застосовуватись штрафні санкції через відсутність оплати за користування дорогами для інших транспортних засобів.

«Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом», – додає відомство.

У Держприкордонслужбі тим часом заявили, що одним з основних завдань для прикордонників та митників є оформлення гуманітарної допомоги.

Наразі усі пропускні процедури максимально спрощені, але додаткову інформацію щодо перевезення гуманітарної допомоги через кордон можна отримати ТУТ.