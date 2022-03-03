ДПСУ: минулої доби в Україну повернулися 14 тисяч українців, переважно – чоловіки

Минулої доби кордон на в’їзд до України перетнули майже 14 тисяч українців, більшість з яких чоловіки, повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Це на дві тисячі осіб більше, ніж 1 березня. Дякуємо землякам, які повернулися на Батьківщину у складний для неї час», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ також зазначили, що за добу 2 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули близько 93 тисяч людей та майже 15 тисяч транспортних засобів.

«Показники залишилися на рівні минулої доби. На виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 79 тисяч осіб. Кордон до Польщі перетнули майже 50 тисяч людей, решта 29 тисяч вибули до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що уусі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління «Західний кордон».

Раніше верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявляв, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.