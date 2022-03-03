Україну за шість днів залишили понад 835 тисяч людей – ООН

Понад 835 тисяч людей залишили Україну за останні шість днів – з початку російського озброєного вторгнення. Про це 2 березня повідомила офіційна представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, до країни прибули, за оцінками, близько 500 тисяч громадян України. Понад 100 тисяч українців перетнули кордони Угорщини, кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини. Громадяни України мають право на безвізовий вʼїзд до країн ЄС, тому їх пропускають через кордони безперешкодно. Місцева влада та неурядові організації допомагають знайти для них ночівлю, харчі, одяг. У ЄС звучать пропозиції про те, щоб усім українцям, які рятуються від війни, були надані права тих, хто звернувся за політичним притулком – навіть якщо формально вони не подаватимуть такого прохання.

28 лютого верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.

За даними влади України, число загиблих унаслідок бойових дій мирних жителів досягла 2 тисяч. Ці дані наразі не можуть бути підтверджені незалежними джерелами.