Грузія услід за Україною планує «негайно подати заявку» на вступ до ЄС

Грузія планує подати заявку на вступ до Європейського союзу 3 березня – після рішення України висунути свої вимоги щодо членства на тлі вторгнення Росії.

Голова владної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе на пресконференції 2 березня заявив про рішення своєї партії «негайно подати заявку на членство в ЄС».

Кобахідзе закликав ЄС терміново розглянути заявку Грузії. Мета Грузії – стати економічно сильною і безпечною європейською країною, і кожен крок, включно з рішенням щодо заявки на членство в ЄС, служить цій меті, сказав він на пресконференції.

Грузія планувала подати заявку в 2024 році, але владна партія вирішила вдатися до прискореного способу через зміну ситуації у світі.

Раніше, 2 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він і президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Зеленський зазначив, що Київ «очікує позитивних сигналів щодо членства України в ЄС».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над тим, щоб якнайшвидше завершити процедури вступу, але все залежить від політичної волі ЄС.

«ЄС показав, що може ухвалити фундаментальне рішення, коли в нього є політична воля, – сказав Кулеба. – Зараз настав час ухвалити таке рішення щодо нашого членства».

Процес вступу, як правило, триває роки і вимагає відповідності суворим критеріям, які враховують такі фактори, як економічна стабільність, рівень корупції і дотримання прав людини. Для включення нових членів необхідна одностайність блоку з 27 країн.

І Грузія, і Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС «щодо економічної інтеграції та політичного зближення» та вільну торгівлю, які не є гарантією можливого членства.

Намагання країн налагодити тісніші зв'язки із Заходом вже давно обурюють Росію. Напруженість через зусилля Грузії завершилася вторгненням Росії в Грузію в 2008 році.

Напередодні Європейський парламент підтримав резолюцію, якою рекомендував інституціям Європейського союзу надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.