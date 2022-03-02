Грузія: опозиція протестувала в Тбілісі, вимагаючи відставки прем’єра й допомоги України

Грузинська опозиція 1 березня провела масштабну протестну акцію в Тбілісі, вимагаючи, зокрема, надання підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення.

Учасники мітингу висунули владі країни низку політичних вимог, головна з яких – відставка прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі.

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Вони озвучили вимоги на протестній акції в центрі Тбілісі, до якої долучилися сотні людей, незгодних із позицією Тбілісі щодо українського питання, пише агентство «Новини-Грузія».

«По-перше, повинен піти Іраклій Гарібашвілі… По-друге, ми повинні перейти до конкретних і дієвих кроків, щоб допомогти Україні. Третя наша вимога, щоб одразу, коли вони підуть, Грузія подала заявку на членство в Євросоюзі», – заявила на мітингу лідерка партії «Дроа» Елене Хоштарія.

Вона підкреслила, що ці вимоги були погоджені «всіма громадськими групами і всіма партіями», і вони разом будуть добиватися їх виконання.

Після звернення Хоштарія учасники мітингу посали скандувати «Уходи» на адресу голови уряду Гарібашвілі.

Акції на підтримку України тривають у Тбілісі та інших містах Грузії з 24 лютого, однак досі вони ніколи не були політичними. Вчорашній мітинг став першим, коли сцену зайняли лідери опозиції.