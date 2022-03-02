Чеська допомога Україні: військове обладнання, медичне приладдя, всенародний збір коштів

Чехи активно взялися допомагати Україні, її людям, які ведуть тяжку щоденну боротьбу з російськими військами, що 24 лютого розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну. Чехія та її громадяни допомагають із військовим обладнанням, медичним приладдям, збирають кошти та акумулюють ресурси для прийому тимчасово переміщених осіб з України.

З початком широкомасштабної війни Росії проти України, чехи організували всенародний збір коштів, що насамперед є «дружньою рукою, простягненою назустріч».

Тільки некомерційні організації зібрали для потреб України суму, яка в перерахунку досягла понад 16 мільйонів євро.

Вже більше, ніж 55 рейсів здійснили добровільні перевізники, щоб доставити в Україну, в області, які постраждали від російського бомбардування, медичні прилади, ліки, військове обладнання, дитячий одяг, також харчі й мінеральну воду.

Інакше, ніж потужною хвилею солідарності з Україною чехи цю свою підтримку Україні не називають.

По всій Чехії вже 63 залізничні станції оголосили збір найнеобхіднішого для потреб українців, яких хоче окупувати путінський режим. Чехи приносять ліки, одяг і дитячі потреби, харчі тривалого збереження, гігієнічні потреби.

Враховуючи ескалацію дій російського агресора, багато областей Чехії вже оголосило і про готовність прийняти біженців з України, особливо родини з дітьми. А чеськи лікарі заявили, що надаватимуть медичну допомогу безоплатно всім, хто її потребуватиме. До групи лікарів входитимуть і кардіологи, які також тим своїм кроком «висловили протест проти російської поведінки в Україні».

Люди тікають від війни

Зараз одне з найголовніших завдань – знайти притулок для біженців з України. В багатьох областях Чехії готуються до можливої хвилі, яка мабуть принесе до країни тисячі українців, які шукатимуть тут нове житло для себе і родин.

Міністерство внутрішніх справ шукає людей, які володіють українсько мовою, тих, які допоможуть житлом, і також чеські родини, які б могли взяти під своє крило українські сім’ї.

Про охочих прийняти в разі потреби родини з України вже повідомили багато областей, наприклад, Південно-чеська область розгорнула на своїй веб-сторінці особливу програму, яка стосується допомоги Україні.

А закарпатська Колочава вже прийняла два автобуси родин з дітьми. Про охоту знайти роботу відразу заявили українці своїм новим господарям.

На допомогу Чехії нині сподівається багато українських родин. Зараз особливо важливо встановити порядок на прикордонних переходах, і не лише з Польщею, але й зі Словаччиною й Угорщиною, де особливий тягар падає на плечі жінок з дітьми.

Крім дітей, часто немовлят, вони перетягають у своїх руках валізи з їжею, одягом, спальними мішками. До речі, як повідомляють ЗМІ, допомогу біженцям надають чеські студенти, також мерія міста Брно виділила зі свого бюджету для біженців у перерахунку понад 780 тисяч євро допомоги.

Прихисток і робота

Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек знає про багатьох охочих чеських лікарів, які б радо виїхали в Україну, щоб допомогти своїм українським колегам, і він сам признався, що б охоче до цієї групи приєднався. Однак головне завдання нині – готуватись прийняти українських біженців: «Це лежатиме на нас, щоб ми були здатні надати найможливішу допомогу, яку вони будуть потребувати», наголосив міністр.

Свою руку помочі простягнули і чеські мобільні оператори, вони готуються роздати біженцям з України десятки тисяч SIM карток. На кордоні чехи разом з угорцями і словаками хочуть з допомогою базових станцій посилити сигнал, щоб в українців не було проблем поговорити з родинами в Україні.

Бажання чехів допомогти Україні й українцям нині торкається всіх сторін життя, чехи уважно стежать за розвитком подій, головне зараз не залишити близьку Україну без допомоги, підтримати у всьому, що її громадяни потребуватимуть.

Найвідоміші чеські митці, хори, творчі колективи нині на головній празькій Вацлавській площі збирають усіх охочих, щоб заграти концерт на підтримку України.

Чеське громадське телебачення його транслюватиме на своїх каналах. Водночас відома чеська громадська організація Člověka v tísni - Людина у скруті, оголосила на своєму ФБ, що всі бажаючі протягом концерту можуть надсилати кошти на підтримку України.

Таким чином активна добровільна підтримка чехів Україні триває, ентузіазм і охота чехів допомогти українцям сягає нових рівнів.