На сході майже 40 тисяч людей залишилися без світла і їжі – МВС

Через агресію Росії на сході України близько 40 тисяч людей залишилися без світла та їжі, російські військові не дають евакуювати місцеве населення, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Нині складна гуманітарна ситуація на сході держави. Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Талаківка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення», – цитує міністра пресслужба МВС у телеграмі.

Очільник МВС зазначив, що наразі Україна застосувала всі можливі міжнародні інструменти.

Також, за його словами, критична ситуація і у місті Буча Київської області.

«Уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками і пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують», – сказав міністр.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».