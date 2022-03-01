Зеленський: якщо партнери не готові бачити Україну в НАТО – потрібні гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що в НАТО мають виробити спільні гарантії безпеки для України, якщо не готові прийняти її до Альянсу через заперечення Росії. Як повідомляє пресслужба голови держави, він сказав про це в інтерв’ю CNN і Reuters.

«Ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це залежить від наших партнерів, – заявив він. – Це значить, що ми маємо нашу територіальну цілісність, що наші кордони захищені, у нас є особливі стосунки з усіма сусідами, ми в повній безпеці. І гаранти, які дають нам безпеку, вони це гарантують юридично».

Зеленський також наголосив, що Україна боротиметься проти окупантів стільки, скільки буде необхідно. Однак він висловив сподівання, що війна не триватиме довго.

«Світ уже розуміє, що треба саджати за стіл перемовин президента Російської Федерації, поки ще з ним готові сісти за стіл перемовин. Я так вважаю», – сказав Зеленський.

Водночас, за словами президента, він не може сказати, скільки часу для цього потрібно.

«Це вже не вимірюється грошима. Це, на жаль, вимірюється людьми. Людей не буває дуже багато», – додав він.

Голова держави наголосив, що через війну та вторгнення Росії Україна не має часу на довгі бюрократичні процедури і затягування вирішення питань, адже війна триває, щодня гинуть люди й потрібна допомога.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

28 лютого в Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

В ОП назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів». «Найближчим часом» має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін, додали в ОП.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед переговорами заявили, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Голова російської делегації Володимир Мединський казав, що розраховує досягти домовленості «якнайшвидше». При цьому російські вимоги не називалися.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.