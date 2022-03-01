Понад 100 дипломатів пішли із засідання Ради ООН з прав людини під час виступу Лаврова

Під час виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова у Раді з прав людини ООН у вівторок, 1 березня, понад сто учасників засідання – дипломатів приблизно з сорока країн – демонстративно залишили залу на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну, повідомляє Російська служба «Голосу Америки».

Постійний представник України у Раді Євгенія Філіпенко назвала цю колективну акцію «чудовою демонстрацією підтримки українців у боротьбі за їхню незалежність».

Серед тих, хто залишив залу, були представники США, Євросоюзу, Великобританії та Канади.

Слухати виступ глави російської дипломатії залишилися лише кілька людей, враховуючи дипломатів із Сирії, Венесуели та КНР, а також посла РФ до ООН у Женеві Геннадія Гатилова, колишнього заступника Сергія Лаврова.

Міністр закордонних справ РФ не прибув на засідання особисто, пославшись на те, що влада Євросоюзу заблокувала йому можливість вилетіти з Росії.

Представник США у Раді з прав людини Мішель Тейлор наголосила: «Ця агресивна російська війна матиме глибокі наслідки для [ситуації з] правами людини в Україні та в Росії, і лідерів Росії притягнуть до відповідальності».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.