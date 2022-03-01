Понад півтори сотні священників РПЦ закликали зупинити війну в Україні

Щонайменше 176 російських православних священників закликали негайно припинити війну в Україні.

У відкритому листі, опублікованому 1 березня, вони заявили, що «поважають свободу будь-якої людини, дану їй Богом», додавши, що народ України «повинен робити власний вибір самостійно, а не під дулами автоматів, та без тиску Заходу чи Сходу».

У листі йдеться про те, що священнослужителі «шкодують» через страждання, «незаслужено заподіяні нашим братам і сестрам в Україні».

Це незвично для такої великої кількості священників РПЦ відкрито кидати виклик уряду президента Росії Володимира Путіна. Останніми роками Російська православна церква та її лідер патріарх Кирило, який не підписав листа, повністю підтримували політику Путіна.

«Ми закликаємо всі сторони до діалогу, тому що немає іншого шляху, альтернативного насильству, – йдеться в листі. – Тільки вміння почути іншу сторону може дати нам надію вибратися з прірви, в яку наші країни були кинуті днів тому. Дозвольте собі і всім нам увійти до Великоднього посту в дусі віри і любові. Зупиніть війну».

Голова РПЦ Кирило і російські чиновники ситуацію не коментували.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».