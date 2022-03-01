ГУР: Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Росія готує «свідому провокацію» для виправдання введення білоруських військ.

«За наявними розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону перебувають білоруські танки у кількості близько 300 штук. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України)», – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».