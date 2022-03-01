Заблокованих у Волновасі евакуювали – ОДА

Із міста Волноваха на Донеччині, яке вже п’ятий день перебуває під обстрілами російських військ, евакуювали 346 жителів. Про це повідомив 1 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце. Загалом з початку російського вторгнення із Волновахи та частково Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю», – зазначив Кириленко.
Він почав публікувати списки евакуйованих для тих, хто шукає своїх рідних.
«Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь», – додав керівник Донеччини.
Напередодні транспорт для евакуації жителів Волновахи російські військові обстріляли з РСЗО. У місті відсутні електрика, вода та газ. Російські війська, зазначає влада, так і не надали «зелений коридор» для евакуації мирних жителів.
В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.
Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».
У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.
Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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