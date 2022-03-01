Заблокованих у Волновасі евакуювали – ОДА

Із міста Волноваха на Донеччині, яке вже п’ятий день перебуває під обстрілами російських військ, евакуювали 346 жителів. Про це повідомив 1 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце. Загалом з початку російського вторгнення із Волновахи та частково Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю», – зазначив Кириленко.

Він почав публікувати списки евакуйованих для тих, хто шукає своїх рідних.

«Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь», – додав керівник Донеччини.

Напередодні транспорт для евакуації жителів Волновахи російські військові обстріляли з РСЗО. У місті відсутні електрика, вода та газ. Російські війська, зазначає влада, так і не надали «зелений коридор» для евакуації мирних жителів.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.