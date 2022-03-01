Через санкції Заходу оператор «Північного потоку-2» оголосив себе банкрутом

Оператор російського газогону «Північний потік-2» оголосив себе банкрутом через санкції Заходу, повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут.

«Працівники отримали повідомлення про звільнення. Зараз ми інформуємо їх про їхні права та обов'язки. Я не виключаю, що постраждають й інші компанії», – розповіла вона.

23 лютого Сполучені Штати повідомили про санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора газопроводу «Північний потік-2» – та її керівництва у відповідь на дії Росії в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.