Румунія втратила 7 військових у катастрофі гелікоптера, який шукав зниклий літак

У катастрофі гелікоптера IAR 330-Puma, що сталася ввечері 2 березня в районі населеного пункту Гура Доброгей (повіт Констанца), загинули сім румунських військових, повідомили вночі 3 березня Військово-повітряні сили Румунії.

«Окрім пʼяти членів екіпажу, про яких було повідомлено спочатку, на борт також піднялися двоє рятувальників Військово-морських сил Румунії, – ідеться в повідомленні.

«Пошуково-рятувальні роботи пілота літака МіГ-21 LanceR досі тривають. Міністр національної оборони, начальник штабу оборони та начальник Генерального штабу Військово-повітряних сил висловлюють глибокий жаль з приводу трагічної події та перебувають із родинами загиблих бійців. У четвер, 3 березня, у всіх військових частинах країни та в тих, хто дислокується за межами країни, пройдуть військові та релігійні церемонії вшанування загиблих воїнів», – додають у ВПС Румунії.

Раніше 2 березня Румунські Військово-повітряні сили втратили звʼязок із винищувачем МіГ-21 LanceR, який патрулював повітряний простір над румунськими водами в Чорному морі в районі Добруджі.

В акваторії Чорного моря Росія тримає сили для можливої десантної операції проти України. Росіяни вже захопили український острів Зміїний, від якого до найближчого румунського населеного пункту Суліна – всього 44 кілометри. В акваторії перебуває група десантних кораблів ВМФ Росії з морськими піхотинцями.